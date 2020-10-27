Сёмин отказался давать советы игрокам "Локомотива" перед матчем с "Баварией"

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин высказался в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Баварии".

"Включу сегодня вечером телевизор и посмотрим, как сыграет команда. Какие советы могу дать игрокам "Локомотива"? У них есть генеральный директор [Василий Кикнадзе], пусть он и даёт наставления", - сказал Сёмин.

Матч "Локомотив" - "Бавария" состоится сегодня в Москве в 20:55 мск.

73-летний Сёмин покинул пост главного тренера "железнодорожников" в мае, поскольку с ним не продлили контракт. С тех пор у него открытый конфликт с руководством клуба.

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