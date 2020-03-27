Сёмин отказался комментировать возможное подписание Кокорина

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Сёмин отказался комментировать возможное подписание Кокорина

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин ушёл от ответа на вопрос о возможном переходе в клуб форварда "Сочи" Александра Кокорина.

"Не имею права говорить что-то про чужого игрока. А за всеми комментариями - не ко мне", - сказал Сёмин.

Напомним, что летом истекает контракт Кокорина с "Зенитом", вследствие чего он получит статус свободного агента и возможность перейти в другой клуб бесплатно.

29-летний нападающий является воспитанником "Локомотива", хотя на взрослом уровне за "железнодорожников" он не играл.

Не пропустите: "Сейчас весна, начинается обострение": в "Локомотиве" отреагировали на договорённость о переходе Кокорина. | http://soccernews.ru
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"Сейчас весна, начинается обострение": в "Локомотиве" отреагировали на договорённость о переходе Кокорина

"Сейчас весна, начинается обострение": в "Локомотиве" отреагировали на договорённость о переходе Кокорина

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