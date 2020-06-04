Сёмин отреагировал на интерес со стороны киевского "Динамо"

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин дал комментарии по поводу появившихся слухов о его возможном возвращении в киевское "Динамо".

"Ко мне по этому поводу никто не обращался", - сообщил 73-летний специалист.

Сёмин уже возглавлял "Динамо" с декабря 2007 по май 2009, а также с декабря 2010 по сентябрь 2012 года. В его активе два выигранных трофея - чемпионство и Суперкубок Украины.

Несколько дней назад тренер официально покинул "Локомотив" в связи с истечением срока контракта. СМИ пишут, что в его услугах заинтересован тульский "Арсенал".

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