Семин отреагировал на интимное видео с участием Дзюбы

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о скандальном видео с участием нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, который мастурбировал на камеру.

"Не вызывать Дзюбу в сборную России - решение тренера, меня эта история совсем не интересует. Надо все в шутку перевести. Все люди смотрели телевизор и думали, кто победит: Трамп или Байден. А тут появился Дзюба, и все начали писать о нем. Наверное, он решил отвлечь внимание", – приводит слова Семина "Матч ТВ".

Стоит отметить, что Артем с 2012 женат на Кристине. У них есть двое сыновей - Никита (родился 24 апреля 2013 года), Максим (25 февраля 2016 года). В 2015 году форвард был замечен в компании с телеведущей Марией Орзул.

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