Сёмин отреагировал на назначение Ваноли главным тренером "Спартака"

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Сёмин отреагировал на назначение Ваноли главным тренером "Спартака"

Фото сайт "Спартака"

Бывший наставник "Локомотива" и "Ростова" Юрий Сёмин рассказал о своём отношении к тому, что итальянец Паоло Ваноли возглавил "Спартак".

"Могу ли я пожелать ему удачи? Я не знаю этого тренера, он же из "Спартака". Спросите лучше у Олега Романцева, он лучше знает", - сказал Сёмин.

Напомним, что контракт между "красно-белыми" и 49-летним специалистом заключён до июня 2023 года с опцией продления ещё на сезон.

Ваноли сменил в "Спартаке" португальца Руя Виторию, которого уволили в минувшую среду.

Не пропустите: СМИ узнали размер зарплаты Ваноли в "Спартаке". | http://soccernews.ru
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Ваноли высказался о своём назначении в "Спартак"

Ваноли высказался о своём назначении в "Спартак"

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