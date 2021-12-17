Сёмин отреагировал на назначение Ваноли главным тренером "Спартака"

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Бывший наставник "Локомотива" и "Ростова" Юрий Сёмин рассказал о своём отношении к тому, что итальянец Паоло Ваноли возглавил "Спартак".

"Могу ли я пожелать ему удачи? Я не знаю этого тренера, он же из "Спартака". Спросите лучше у Олега Романцева, он лучше знает", - сказал Сёмин.

Напомним, что контракт между "красно-белыми" и 49-летним специалистом заключён до июня 2023 года с опцией продления ещё на сезон.

Ваноли сменил в "Спартаке" португальца Руя Виторию, которого уволили в минувшую среду.

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