Сёмин отреагировал на новость об отказе от услуг Диего Косты в "Динамо"

Известный российский тренер Юрий Сёмин дал комментарий по поводу появившейся информации, согласно которой он в январе 2006 года забраковал Диего Косту на сборе московского "Динамо".

Как рассказал футбольный агент Гильерме Рейс, экс-наставник "бело-голубых" отказался от услуг испанца из-за того, что тот долго надевал щитки перед выходом на замену.

"Всё это было очень давно, не помню такого. Что касается слов агента, это его мнение", - сказал Сёмин.

В конце декабря 32-летний Коста покинул "Атлетико" и сейчас является свободным агентом.

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