Семин отреагировал на переход Крыховяка из "Локомотива" в "Краснодар"

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Семин отреагировал на переход Крыховяка из "Локомотива" в "Краснодар"

Фото: инстаграм Гжегожа Крыховяка/Автор неизвестен 

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о переходе польского хавбека Гжегожа Крыховяка из московского клуба в "Краснодар".

"У "Локомотива" свои задачи, у "Краснодара" – свои. У меня нет мнения, потому что я не знаю ситуацию и не могу говорить. Я могу сказать только об игроке. Крыховяк – футболист высочайшего уровня, он на вершине нашей лиги. Это человек, который решает исходы матчей и в высшей степени профессионально относится к футболу. Он пример для нашей молодежи. У него такие физические данные, что, думаю, он может играть еще очень долго. Желаю удачи Крыховяку. Мне было очень приятно и комфортно работать с ним", – приводит слова Семина ТАСС.

31-летний Крыховяк выступал за "Локомотив" с 2018 по 2021 годы. Всего за "железнодорожников" он провел 109 матчей, забил 23 гола и отдал 15 результативных передач. Ранее играл за "Бордо", "Реймс", "Нант", "Севилью", ПСЖ и "Вест Бромвич". За сборную Польши сыграл 81 матч и забил 4 гола.

Не пропустите: Названа сумма трансфера Крыховяка в "Краснодар". | http://soccernews.ru
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