Сёмин отреагировал на попадание в рейтинг лучших тренеров мира

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал о своём отношении к попаданию в топ-50 лучших тренеров мира по версии аналитического футбольного интернет-портала Clubelo.

Напомним, что 73-летний специалист занял 37-е место в рейтинге.

"В первую очередь, мне, конечно, очень приятно. Моя работа не осталась незамеченной. Трудился исключительно на благо футбола. Приятно, что мою работу так высоко оценили", - сказал Сёмин.

В рейтинг Clubelo включён ещё один российский тренер - Курбан Бердыев, ранее возглавлявший "Рубин" и "Ростов".

Не пропустите: Сёмин посетил тренировочный сбор "Локомотива". | http://soccernews.ru