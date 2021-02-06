Сёмин отреагировал на признание Миранчука лучшим игроком "Аталанты" в январе

Экс-наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин поделился мыслями о том, что полузащитник Алексей Миранчук стал лучшим футболистом "Аталанты" по итогам января.

"Болельщикам стоит верить. Они всегда рядом со своей командой и очень внимательно следят за футболом. У Алексея был ряд определяющих действий. Наверное, поэтому его и выбрали. Чтобы говорить о чём-то большем, ему нужно стабильно попадать в основной состав. В "Аталанте" очень серьёзная конкуренция. Если выдержит её, то можно будет говорить о каких-то более серьёзных достижениях", - сказал Сёмин.

Напомним, что 25-летний футболист получил феноменальную поддержку в финальном опросе, набрав 84,2%. Впрочем, не исключено, что ему помог паблик ВГИК, призвавший два дня назад своих подписчиков голосовать за россиянина.

В январе Миранчук сыграл за "Аталанту" 8 матчей и забил 2 гола.

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