Сёмин отреагировал на слова Хеведеса, который недоволен решением "Локомотива" проводить тренировки

Теги локомотив москвабенедикт хеведесюрий семинкоронавирус

Сёмин отреагировал на слова Хеведеса, который недоволен решением "Локомотива" проводить тренировки

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин высказался о недовольстве защитника команды Бенедикта Хеведеса по поводу проведения тренировок, несмотря на пандемию коронавируса.

Напомним, что немец назвал "безумием" наличие занятий на клубной базе в такой опасный период.

"Это его мнение, я с ним ещё по этому поводу не разговаривал. Из игроков никто против тренировок не выступал. Все ясно понимают, что каждый раз из любой ситуации нужно находить выход, вот и всё. Продолжать тренировки - абсолютно нормальное решение, и я не вижу в этом никакой проблемы", - сказал Сёмин.

Российская Премьер-лига приостановлена как минимум до 10 апреля. "Локомотив" идёт вторым в турнирной таблице чемпионата.

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