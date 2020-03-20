Сёмин отреагировал на слова Хеведеса, который недоволен решением "Локомотива" проводить тренировки
Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин высказался о недовольстве защитника команды Бенедикта Хеведеса по поводу проведения тренировок, несмотря на пандемию коронавируса.
Напомним, что немец назвал "безумием" наличие занятий на клубной базе в такой опасный период.
"Это его мнение, я с ним ещё по этому поводу не разговаривал. Из игроков никто против тренировок не выступал. Все ясно понимают, что каждый раз из любой ситуации нужно находить выход, вот и всё. Продолжать тренировки - абсолютно нормальное решение, и я не вижу в этом никакой проблемы", - сказал Сёмин.
Российская Премьер-лига приостановлена как минимум до 10 апреля. "Локомотив" идёт вторым в турнирной таблице чемпионата.
Не пропустите: Семин: "Игроки "Локомотива" продолжают тренироваться. Машина-база-дом. Чем не карантин?". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20