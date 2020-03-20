Сёмин отреагировал на слова Хеведеса, который недоволен решением "Локомотива" проводить тренировки

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин высказался о недовольстве защитника команды Бенедикта Хеведеса по поводу проведения тренировок, несмотря на пандемию коронавируса.

Напомним, что немец назвал "безумием" наличие занятий на клубной базе в такой опасный период.

"Это его мнение, я с ним ещё по этому поводу не разговаривал. Из игроков никто против тренировок не выступал. Все ясно понимают, что каждый раз из любой ситуации нужно находить выход, вот и всё. Продолжать тренировки - абсолютно нормальное решение, и я не вижу в этом никакой проблемы", - сказал Сёмин.

Российская Премьер-лига приостановлена как минимум до 10 апреля. "Локомотив" идёт вторым в турнирной таблице чемпионата.

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