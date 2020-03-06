Сёмин отреагировал на слова Кикнадзе о выборе тренера "Локомотива" на следующий сезон

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Сёмин отреагировал на слова Кикнадзе о выборе тренера "Локомотива" на следующий сезон

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал о своём отношении к словам генерального директора клуба Василия Кикнадзе о неопределённости касательно кандидатуры главного тренера на следующий сезон.

"На совете директоров "Локомотива" будет рассматриваться несколько кандидатур на пост главного тренера? Я не буду это комментировать. В словах Кикнадзе очень много неточностей", - сказал Сёмин.

Напомним, что по окончании текущего сезона истечёт контракт 72-летнего специалиста с "Локомотивом".

По итогам 20 туров "железнодорожники" занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. Из других турниров команда уже вылетела.

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