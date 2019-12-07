Сёмин отреагировал на слухи о своей отставке с поста главного тренера "Локомотива"

Теги локомотив москваюрий семин

Сёмин отреагировал на слухи о своей отставке с поста главного тренера "Локомотива"

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин дал понять, что не собирается покидать свой пост.

После вчерашнего разгромного поражения от тульского "Арсенала" (0:4) появились слухи, что 72-летний специалист уйдёт с занимаемой должности.

"Это всё бред, кому это надо - я не знаю. Не вижу оснований для этого", - сказал Сёмин.

В последних девяти матчах "Локо" одержал всего одну победу. "Железнодорожники" отстают от лидирующего в РПЛ "Зенита" уже на 11 очков.

Не пропустите: Сёмин прокомментировал уход болельщиков с трибун во время матча "Арсенал" - "Локомотив". | http://soccernews.ru
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