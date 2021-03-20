Сёмин отреагировал на слухи об интересе "Ротора"

Теги ротор волгоградюрий семин

Сёмин отреагировал на слухи об интересе "Ротора"

Фото сайт "Локомотива"

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин опроверг информацию, согласно которой в его услугах заинтересован "Ротор".

"Первый раз об этом слышу. Со мной никто не связывался. Пошёл бы я в "Ротор"? Вы акцентируете внимание только на одном. Не буду отвечать на этот вопрос", - сказал Сёмин.

73-летний тренер в мае 2020 года покинул "Локоомотив" и с тех пор остаётся без работы.

"Ротор" по итогам 23 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В пятницу было объявлено об отставке Александра Хацкевича.

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