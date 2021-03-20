Сёмин отреагировал на слухи об интересе "Ротора"

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Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин опроверг информацию, согласно которой в его услугах заинтересован "Ротор".

"Первый раз об этом слышу. Со мной никто не связывался. Пошёл бы я в "Ротор"? Вы акцентируете внимание только на одном. Не буду отвечать на этот вопрос", - сказал Сёмин.

73-летний тренер в мае 2020 года покинул "Локоомотив" и с тех пор остаётся без работы.

"Ротор" по итогам 23 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В пятницу было объявлено об отставке Александра Хацкевича.

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