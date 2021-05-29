Сёмин отреагировал на трансфер Мухина из "Локомотива" в ЦСКА
Фото твиттер РПЛ
Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин высказался об уходе полузащитника "железнодорожников" Максима Мухина в ЦСКА.
"Перешёл и перешёл. Кто знает, что с ним дальше будет?" - сказал Сёмин.
19-летний футболист сменил один московский клуб на другой за 170 тысяч евро. Его контракт с армейцами рассчитан на 5 лет, зарплата - 600 тысяч евро в год.
Мухин выступал за "Локо" с 2019 года, сыграл 15 матчей, результативными действиями не отличался.
Не пропустите: Агент Мухина высказался о переходе игрока из "Локомотива" в ЦСКА. | http://soccernews.ru
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