Сёмин отрицает знакомство с Николичем

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Сёмин отрицает знакомство с Николичем

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин заверил, что он не знаком с нынешним главным тренером "железнодорожников" Марко Николичем.

Напомним, что сегодня два специалиста встретились на матче 1-го тура ФНЛ между "Чертаново" и "Спартаком-2" (1:2).

Россиянин и серб смотрели игру с трибун, сидя в одном ряду, однако Сёмин дал понять, что факт знакомства это не подтверждает.

"Знакомство с Николичем? Я его не видел", - сказал 73-летний тренер.

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