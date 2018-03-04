Семин: "Отсутствие Ари и Фарфана не отразится на игре "Локомотива"

Теги юрий семинлокомотив москваспартак москваариджефферсон фарфан

Семин: "Отсутствие Ари и Фарфана не отразится на игре "Локомотива"Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался об отсутствии форвардов своей команды Ари и Джефферсона Фарфана в сегодняшнем столичном дерби со "Спартаком".

"Ари - у нас в резерве, а что касается отсутствия Фарфана, то всегда, когда отсутствует сильный игрок, такой как Джефферсон, это не лучшим образом сказывается. Но у нас есть группа игроков, которые могут выйти, заменить. Отразится ли это на структуре игры? Никак не отразится", - цитирует наставника "железнодорожников" Чемпионат.

Напомним, "Локомотив" и "Спартак" выйдут на матч в следующих составах. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Орлы" обещают дать бой! "Кристал Пэлас" готовится к приезду "Манчестер Юнайтед"

"Орлы" обещают дать бой! "Кристал Пэлас" готовится к приезду "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 21 46
2 Краснодар 21 39
3 Спартак Москва 21 38
4 ЦСКА Москва 21 38
5 Зенит Санкт-Петербург 21 38
6 Уфа 21 28
7 Арсенал Тула 21 28
8 Ахмат 21 26
9 Ростов 21 25
10 Урал 21 25
11 Рубин 21 24
12 Тосно 21 23
13 Динамо Москва 21 23
14 Амкар 21 22
15 Анжи 21 20
16 СКА Хабаровск 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов