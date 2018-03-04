Семин: "Отсутствие Ари и Фарфана не отразится на игре "Локомотива"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался об отсутствии форвардов своей команды Ари и Джефферсона Фарфана в сегодняшнем столичном дерби со "Спартаком".

"Ари - у нас в резерве, а что касается отсутствия Фарфана, то всегда, когда отсутствует сильный игрок, такой как Джефферсон, это не лучшим образом сказывается. Но у нас есть группа игроков, которые могут выйти, заменить. Отразится ли это на структуре игры? Никак не отразится", - цитирует наставника "железнодорожников" Чемпионат.

Напомним, "Локомотив" и "Спартак" выйдут на матч в следующих составах. | soccernews.ru