Семин ответил Дзюбе, который прокомментировал уход тренера из "Локомотива"



Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал слова нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, который высказался о предстоящем уходе наставника из клуба.

"Дзюба поддержал меня? Спасибо ему большое! Он отличный футболист и человек, всегда приятно с ним общаться. После ухода он мне не звонил, но приятно, что сейчас сказал что-то хорошее про меня", - приводят слова Семина российские СМИ.

Напомним, что контракт Семина с "Локомотивом" истекает 31 мая и руководство московского клуба приняло решение не продлевать соглашение. Новым главным тренером "железнодорожников" станет серб Марко Николич.

Под руководством Семина "Локомотив" трижды становился чемпионом России, а в сумме выиграл 13 трофеев.

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