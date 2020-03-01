Семин ответил Губерниеву, который обвинил его в нецензурной брани во время матча с "Зенитом"

Теги локомотив москваюрий семин

Семин ответил Губерниеву, который обвинил его в нецензурной брани во время матча с "Зенитом"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин опубликовал ответ комментатору Дмитрию Губерниеву, который обвинил наставника в нецензурной брани во время матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (0:0).

"Отпустил Вас биатлон, и взялись Вы за футбол! Но, чтение по губам - не Ваша сильная сторона! Нецензурной брани не было, а своё возмущение я выразил вполне пристойно, возможно, излишне эмоционально. P.s. Научился у Вас, слушая комментарии биатлона. Прости", - написал Семин в своем Instagram.

Напомним, что Семин был удален в первом тайме. Изначально наставник получил желтую карточку за критику в адрес судей. Через несколько минут ситуация повторилась и тренер был отправлен на трибуны.

Не пропустите: Сёмин: "Я не оскорблял судей". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

У "Реала" и "Барселоны" одинаковые цели на трансферном рынке

У "Реала" и "Барселоны" одинаковые цели на трансферном рынке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 46
2 Ростов Ростов 20 35
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 35
4 Краснодар Краснодар 19 35
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
6 Урал Урал 20 25
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
8 Уфа Уфа 19 25
9 Спартак Москва Спартак Москва 20 25
10 Динамо Москва Динамо Москва 20 24
11 Тамбов Тамбов 20 22
12 Ахмат Ахмат 20 20
13 Рубин Рубин 20 20
14 Оренбург Оренбург 19 20
15 Крылья Советов Крылья Советов 20 19
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов