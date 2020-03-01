Семин ответил Губерниеву, который обвинил его в нецензурной брани во время матча с "Зенитом"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин опубликовал ответ комментатору Дмитрию Губерниеву, который обвинил наставника в нецензурной брани во время матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (0:0).

"Отпустил Вас биатлон, и взялись Вы за футбол! Но, чтение по губам - не Ваша сильная сторона! Нецензурной брани не было, а своё возмущение я выразил вполне пристойно, возможно, излишне эмоционально. P.s. Научился у Вас, слушая комментарии биатлона. Прости", - написал Семин в своем Instagram.

Напомним, что Семин был удален в первом тайме. Изначально наставник получил желтую карточку за критику в адрес судей. Через несколько минут ситуация повторилась и тренер был отправлен на трибуны.

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