Сёмин ответил на критику гендиректора "Локомотива" Кикнадзе

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин отреагировал на одно из последних заявлений генерального директора клуба Василия Кикнадзе.

"Я никогда не говорил, что "Локомотив" - это Сёмин. "Локомотив" - это болельщики и люди, которые приходят на стадион. Кикнадзе сказал, что ни разу не позволил себе раскачивать лодку? Он всегда её раскачивал", - заявил 73-летний специалист.

Напомним, что в мае совет директоров "железнодорожников" решил не продлевать контракт с Сёминым и заменить его на серба Марко Николича.

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