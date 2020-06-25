Сёмин ответил на критику гендиректора "Локомотива" Кикнадзе
Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин отреагировал на одно из последних заявлений генерального директора клуба Василия Кикнадзе.
"Я никогда не говорил, что "Локомотив" - это Сёмин. "Локомотив" - это болельщики и люди, которые приходят на стадион. Кикнадзе сказал, что ни разу не позволил себе раскачивать лодку? Он всегда её раскачивал", - заявил 73-летний специалист.
Напомним, что в мае совет директоров "железнодорожников" решил не продлевать контракт с Сёминым и заменить его на серба Марко Николича.
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