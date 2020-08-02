Семин ответил на слова Суркиса, назвавшего его "хлюпиком"

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Семин ответил на слова Суркиса, назвавшего его "хлюпиком"

Экс-тренер киевского "Динамо" Юрий Семин прокомментировал слова президента украинского клуба Игоря Суркиса.

Ранее специалист заявил, что "если бы Семин не оказался таким хлюпиком, который побежал за своими акциями в московский "Локомотив", а, может, он бы и по сей день работал в "Динамо".

"Я очень уважаю Суркиса. Переходя из "Динамо" в "Локомотив", я просто ехал домой. На тот момент на все мои московские вопросы он сказал, что все решит. Не вижу никаких оскорблений в свой адрес", - цитирует Семина Sport24.

Напомним, 73-летний тренер руководил киевлянами с 2007 по 2009 год и с 2010 по 2012-й.

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