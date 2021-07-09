Сёмин ответил на слухи об алкогольной зависимости

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Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал о своём отношении к спиртным напиткам.

"Я независимый человек. Есть сегодня хорошее вино, я фужер могу выпить, нет хорошего - не буду пить. У меня ни от чего нет зависимостей, только от России. Как вовремя остановиться? Остановиться должен каждый сам, любым способом. Когда мне становится неуютно, говорю: "Я ухожу, у меня есть дела". Или я выпиваю завершающий фужерчик, скажу пару приятных слов и ухожу просто.

Мемы, что я люблю выпить? Не знаю, откуда это идёт. Знаешь, были два выдающихся тренера, Бесков и Лобановский. Они могли периодически выпить. Например, Лобановскому даже врачи сказали, что коньяк ему очень полезен. Ну разве их кто-то пьяными видел - никогда. Выпивать нужно правильно! Я, кстати, не из тех людей, кто пьёт каждый день. Есть настроение хорошее - могу выпить. Обижают ли меня эти штуки? Нет", -сказал Сёмин.

Тренеру в мае исполнилось 74 года. Он остаётся без работы с весны 2020-го.

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