Сёмин озвучил цель "Локомотива" на ближайший розыгрыш Лиги Чемпионов

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Сёмин озвучил цель "Локомотива" на ближайший розыгрыш Лиги Чемпионов

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин назвал основную задачу "железнодорожников" на групповой этап Лиги Чемпионов сезона 2019/20.

"Цель - выступить достойно, лучше, чем в прошлом году. Выйти из группы? Пробиться в плей-офф очень сложно. Чтобы об этом говорить, нужно знать итоги жеребьёвки, имена соперников. Вот тогда и вернёмся к этому вопросу", - сказал Сёмин.

В прошлом сезоне "Локомотив" провалился в Лиге Чемпионов, заняв последнее место в группе с "Шальке", "Галатасараем" и "Порту". 

Российская команда набрала всего 3 очка в шести турах благодаря победе над стамбульскими "львами".

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