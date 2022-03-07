Сёмин озвучил причину победы "Спартака" над "Динамо"
Фото твиттер "Ростова"
Бывший наставник "Локомотива" и "Ростова" Юрий Сёмин рассказал, благодаря чему "Спартак" обыграл "Динамо" в 20-м туре РПЛ.
Напомним, что "красно-белые" на выезде победили со счётом 2:0.
"Игра была крайне напряжённой, особенно до первого забитого мяча. Большую роль сыграло удаление защитника "Динамо", когда они остались в меньшинстве.
По качеству игры "Спартак", на мой взгляд, провёл одну из лучших своих игр за последнее время. Дисциплинированная игра как в атаке, так и в защите, стала главным фактором в их победе", – сказал Сёмин.
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