Семин: "Перед стартом чемпионата за "Локомотив" никто ломаного гроша не давал"

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Семин: "Перед стартом чемпионата за "Локомотив" никто ломаного гроша не давал"Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин рассказал об отношении к его команде до старта текущего сезона.

"Думал ли о чемпионстве до старта сезона? Конечно, нет! За нас никто ломаного гроша не давал... Лозунгов в команде не было. Мы шли от игры к игре... В этом чемпионстве - огромная заслуга и моих помощников, и всех игроков. Причем очень большая - тех, кто был в резерве. Самые крупные проблемы часто случаются на тренировках на следующий день после матчей. Те, кто играл, проводят восстановительное занятие, остальные - полноценное. Так вот, те, кто не играл, проводили без нытья энергичную, хорошую работу. Это и называется командой", - цитирует наставника "железнодорожников" СЭ.

Напомним, Семин высоко оценил тренерские способности Газзаева. | soccernews.ru

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