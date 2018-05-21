Семин: "Перу может преподнести сюрприз на Чемпионате Мира"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от выступления сборной Перу на предстоящем Чемпионате Мира в России.

"Сборная Перу показала потрясающий футбол в квалификации. Надежная защита, хорошие комбинации и работа с мячом, быстрая атака, неожиданные удары в том числе из-за пределов штрафной площади. На мой взгляд, эта сборная может преподнести сюрприз на Чемпионате Мира. Это отличная команда, в которой к тому же играет чемпион России в составе "Локомотива" Джефферсон Фарфан. Буду болеть не только за Россию, но и за Перу. Буду главным российским болельщиком сборной Перу на Чемпионате Мира", - цитирует наставника "железнодорожников" Libero.

Напомним, Сампаоли определился с итоговой заявкой сборной Аргентины на Чемпионат Мира. | soccernews.ru