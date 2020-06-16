Сёмин планирует посетить матчи плей-офф Лиги Чемпионов

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин признался, что собирается съездить в Лиссабон на плей-офф Лиги Чемпионов сезона 2019/20.

"Я нахожусь в Подмосковье. Занимаюсь спортом. Пока по инерции соблюдаю режим карантина. Конечно, смотрю футбол. Сейчас своей игрой явно выделяется "Бавария". Она превосходит всех на голову. Обязательно будем смотреть чемпионат России, как только он начнётся. Пойду ли на стадион? Будет видно. В зависимости от ситуации, которая будет у нас в Москве. Зато готовимся поехать смотреть Лигу Чемпионов в Лиссабон. Планируем эту поездку", - цитирует Сёмина "Рейтинг Букмекеров".

Напомним, что в мае совет директоров "Локо" принял решение не продлевать контракт с 73-летним специалистом и заменить его на серба Марко Николича.

Матчи плей-офф ЛЧ запланированы на август. Из-за сложной эпидемиологической ситуации все игры проведут в Португалии.

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