Семин: "Почему Фернандеш не пожал мне руку? Я ему и не подавал ее"

Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об эпизоде с Мануэлем Фернандешем после игры с "Енисеем" (2:1).

Напомним, что после матча игрок не захотел поблагодарить фанатов за поддержку и не пожал руку Семину.

"Фернандеш не пожал мне руку? Не припоминаю. Я хлопнул его по плечу. Зачем пожимать руку? Я поблагодарил его за игру и все. Я ему руку и не подавал. У нас прекрасные отношения", - приводят слова Семина российские СМИ.

В этом сезоне Фернандеш провел 27 матчей, в которых отметился тремя голами и пятью ассистами.

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