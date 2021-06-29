Сёмин поддержал идею провести матч между сборными России и Украины

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Известный российский тренер Юрий Сёмин считает хорошей идеей проведение товарищеской встречи между сборными России и Украины.

"Замечательно отношусь к идее проведения товарищеского матча России и Украины. Если организовать подобную встречу реально, это обязательно нужно сделать. Я знаю одно: футболисты обеих команд с удовольствием примут в ней участие. Но лучше, если бы это была официальная игра. Не уверен, что товарищескую реально провести", - сказал Сёмин.

Напомним, что с 2014 года Россия и Украина находятся в состоянии конфликта из-за событий в Крыму и на Донбассе.

Ранее сообщалось, что матч между сборными предложили провести в Севастополе.

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