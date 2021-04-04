Семин поддержал Мусаева
Фото: Твиттер @FCKrasnodar
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин выразил поддержку Мураду Мусаеву, который вчера по собственному желанию покинул пост главного тренера "Краснодара".
"Хочу выразить поддержку моему молодому коллеге Мураду Мусаеву!
Мурад вырос в системе клуба, получил глубокие знания и уже громадный опыт! С тобой "Краснодар" дважды выиграл бронзовые медали чемпионата России, 1/8 Лиги Европы , ты прошел сложный отбор Лиги Чемпионов и Краснодар впервые увидел лучшие команды Европы!
В футболе много факторов, которые играют большую роль в конечном результате! Я уверен, что мы увидим тебя во главе твоего любимого клуба! Удачи тебе!" – написал Семин.
Напомним, Мусаев подал в отставку после разгромного домашнего поражения от "Ахмата" со счетом 0:5.
Читать также: "Краснодар" подтвердил отставку Мусаева | http://soccernews.ru
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