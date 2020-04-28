Сёмин поддержал расширение РПЛ на следующий сезон

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин высказался в поддержку увеличения количества клубов в РПЛ в следующем сезоне.

Напомним, что расширение турнира может произойти, если нынешняя кампания не будет доиграна. В таком случае из высшего дивизиона никто не вылетит, а из ФНЛ поднимутся две лучшие команды.

"Если говорить про 18 команд, то такое мнение можно назвать правильным. В этой группе находится "Ротор", в Волгограде люди ходят на стадион. Если там будут "Химки", то там замечательный стадион", - сказал Сёмин.

"Локомотив" по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги с 9-очковым отставанием от лидирующего "Зенита".

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