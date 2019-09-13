Семин поддержал ребенка с прической Ибрагимовича

Теги локомотив москваюрий семинзлатан ибрагимович

Семин поддержал ребенка с прической Ибрагимовича
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин записал видеообращение в поддержку юного футболиста Прохора из Сосновоборска, у которого возникли проблемы с администрацией школы из-за своей прически, которую он сделал, чтобы быть похожим на своего кумира шведского нападающего Златана Ибрагимовича.

"Дорогой Прохор! Я Юрий Семин, тренер "Локомотива". Прости взрослых людей, они не правы. Вырастай в нового Ибрагимовича и мы тебя ждем в "Локомотиве". Удачи тебе, все будет хорошо", - приводятся слова Семина в ролике в его Instagram.

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