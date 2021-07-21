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Экс-тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о натурализации инностранных футболистов.

"К натурализации иностранных игроков я отношусь без оптимизма. Должны играть свои.

Единичные случаи натурализации игроков могут быть. Я против того, чтобы это превращалось в систему. Когда мы даем паспорт всем подряд, мы лишаемся своих талантливых ребят.

Надо правильно готовить игроков в детско-юношеских школах, развивать для них хорошую инфраструктуру. По поводу натурализации Жиго ничего не могу сказать, обращайтесь в "Спартак", они лучше знают", – сказал Семин.

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