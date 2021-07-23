Семин поделился мнением о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России

Фото: инстаграм "Ростова"/Автор неизвестен

Экс-тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

"Это хорошее назначение в очень трудной ситуации. У Валерия всегда имелась сила воли и характер. Удачи ему. Не помешает ли совмещение с работой в клубе? Так решили. Посмотрим, что дальше будет", — сказал Семин в разговоре со "Спорт-Экспресс".

Напомним, что контракт РФС с Карпиным рассчитан до конца 2021 года, также в соглашении есть пункт о возможном продлении.

Специалист будет совмещать работу в сборной России с клубной работой в "Ростове".

Ранее РФС принял решение разорвать контракт со Станиславом Черчесовым после того, как сборная заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией на чемпионате Европы.

Также не пропустите: Карпин прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной России. | http://soccernews.ru