Семин поделился мнением о новом тренере "Локомотива"
Фото: инстаграм Семина/Автор неизвестен
Экс-тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о назначении на пост наставника "железнодорожников" Маркуса Гиздоля.
"У "Локомотива" есть чемпионские ориентиры – победы в чемпионате России, выходы в четвертьфинал Лиги чемпионов и полуфинал Кубка кубков. Новому тренеру я желаю повторить и превзойти эти результаты. Планка очень высокая", – сказал Семин.
Ранее Гиздоль работал в "Шальке", "Гамбурге" и "Хоффенхайме".
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