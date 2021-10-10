Семин поделился мнением о новом тренере "Локомотива"

Теги локомотив москваюрий семин

Семин поделился мнением о новом тренере "Локомотива"Фото: инстаграм Семина/Автор неизвестен

Экс-тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о назначении на пост наставника "железнодорожников" Маркуса Гиздоля.

"У "Локомотива" есть чемпионские ориентиры – победы в чемпионате России, выходы в четвертьфинал Лиги чемпионов и полуфинал Кубка кубков. Новому тренеру я желаю повторить и превзойти эти результаты. Планка очень высокая", – сказал Семин.

Ранее Гиздоль работал в "Шальке", "Гамбурге" и "Хоффенхайме".

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