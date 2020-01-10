Семин поделился мнением о расширении числа участников РПЛ

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Семин поделился мнением о расширении числа участников РПЛ

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что думает об идее увеличить количество участников РПЛ.

"18 клубов - нормальное количество для нашей страны, учитывая великолепные стадионы. Главное, избежать новых "бедняков".

Важно, чтобы новички доигрывали сезон, футболисты получали зарплаты. Этот вопрос нужно четко проработать", - сказал Семин.

После 19 туров РПЛ "Локомотив" занимает 5 место в турнирной таблице.

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