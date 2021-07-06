Семин поделился мнением о сборной России
Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен
Экс-тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о сборной России и сказал, кто должен быть главным тренером национальной команды.
"Конечно, нам нужен отечественный тренер, а не иностранец. Андрей Шевченко как раз показывает пример для всех.
У нас достаточно много специалистов, которые в состоянии тренировать сборную", – заявил Семин.
Напомним, что сборная России заняла четвертое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией на чемпионате Европы.
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