Сёмин поделился мнением о Сталине

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Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал о своём отношении к экс-главе СССР Иосифу Сталину.

"Я отношусь и положительно, и, наверное, в какой-то мере отрицательно. Те ситуации, которые были в его правление, победа [в Великой Отечественной войне] - это его большая заслуга. Он был сильный руководитель. Но были и ситуации, о которых мы читаем, они совершенно другие. Но одно я помню: когда он умер, моя бабушка плакала. Люди шли и плакали. Значит, у него было много и хорошего, раз такие эмоции у людей были.

Что было хорошего? То, что он войну выиграл. Это уже хорошее. Он был главой нашей страны. И выиграли люди. Люди ему поверили. Люди пошли. Помните лозунг такой "За Родину, за Сталина"? Я видел, когда он умер и люди плакали, шли за гробом. Их же никто не заставлял. Значит, наверное, были хорошие моменты в его правлении. После войны тот период, когда восстанавливалась страна, что, разве не было хороших его решений? Ведь страна восстанавливалась очень быстро, восстановилась. Наверное, на тот период он принёс много пользы. Ну, наверное, было много и вреда", - сказал Сёмин.

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