Сёмин поделился мнением об уходе Фарфана из "Локомотива"

Бывший наставник "Локомотива" Юрий Сёмин высказался по поводу ухода из московского клуба нападающего Джефферсона Фарфана.

"Мне очень грустно от того, что "Локомотив" и лига в целом потеряли игрока, который может решить исход матча. Он забил важнейший гол "Крыльям" и фактически вывел команду в Лигу Чемпионов. Я лично получал громадное удовольствие от работы с ним, потому что это человек в высшей степени профессионал. Он является примером для многих игроков. Это один из тех футболистов, которого я бы по уровню сравнил с Халком и Акселем Витселем", - цитирует Сёмина "Р-Спорт".

У 35-летнего футболиста истёк контракт с "железнодорожниками" и он получил статус свободного агента.

Перуанец выступал за "Локомотив" с января 2017 года, сыграл 69 матчей, забил 25 голов и сделал 12 ассистов.

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