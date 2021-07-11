Семин поделился ожиданиями от финала Евро-2020

Теги чемпионат европыанглияюрий семиниталия

Семин поделился ожиданиями от финала Евро-2020Фото: инстаграм Семина/Автор неизвестен

Экс-тренер сборной России и "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от финального матча чемпионата Европы.

"Предсказать результат финального матча очень сложно, потому что команды очень сильные, от игры к игре прибавляли. Две равные команды, всякое может быть, не вижу явного фаворита. Поэтому я надеюсь, что матч будет очень интересный и увлекательный. У англичан есть преимущество в виде своих болельщиков и стадиона, а это играет большую роль, например, давление на судей со стороны трибун сыграло громадную роль в победе над датчанами.

Сборная Англии сейчас хорошо играет в обороне именно командой, а не отдельной группой. Но итальянцы сильны по-своему: комбинационный футбол, много коротких передач, хорошее завершение, играют с удовольствием", — приводит слова Семина ТАСС.

Напомним, что в финале Евро-2020 сыграют сборные Англии и Италии. Матч начнется сегодня, в 22:00 (мск). Место проведения - Лондон, стадион "Уэмбли".

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