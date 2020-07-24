Семин поделился ожиданиями от матча Кубка России между "Зенитом" и "Химками"

Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал об ожиданиях от финального матча Кубка России "Зенит" - "Химки".

Встреча состоится завтра, 25 июля, на "Екатеринбург Арене". Начало игры - в 17:00 (мск).

"Конечно же, шансов больше у "Зенита". На настоящий день они сильнее всех в чемпионате. Конечно, они фавориты и кубка России. Но в финальном матче могут быть и сюрпризы. Сергей Юран неоднократно завоевывал трофеи как футболист. И, думаю, он может сюрпризы предоставить.

Что самое главное для игры в финале? Нужна полнейшая концентрация на игре. Плюс, нужно сделать меньше ошибок, чем соперник, - вот и все.

Как действовать Семаку, чтобы не было недооценки соперника? Сергея Семака точно не нужно учить, как делать его работу", - передает слова Семина rusfootball.inf.

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