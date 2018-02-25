Семин поделился ожиданиями от матча с "Атлетико"

Наставник "Локомотива" Юрий Семин поговорил об успехах команды в Лиге Европы.

"Начинаем подготовку к возобновлению чемпионата. Хочу поблагодарить наших фанатов за такую невероятную поддержку на последней игре. Против "Ниццы" за нас играл 12-й игрок, и на стадионе было жарко! У нас есть единство команды и болельщиков благодаря тому уровню футбола, который футболисты показывают.

Впереди игра с одним из мировых грандов - "Атлетико", но у нас есть опыт побед над именитыми соперниками из Европы. Начинаются решающие матчи, и с вашей поддержкой нет ничего невозможного" - приводят слова Семина российские СМИ.

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