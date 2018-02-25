Семин поделился ожиданиями от матча с "Атлетико"
Наставник "Локомотива" Юрий Семин поговорил об успехах команды в Лиге Европы.
"Начинаем подготовку к возобновлению чемпионата. Хочу поблагодарить наших фанатов за такую невероятную поддержку на последней игре. Против "Ниццы" за нас играл 12-й игрок, и на стадионе было жарко! У нас есть единство команды и болельщиков благодаря тому уровню футбола, который футболисты показывают.
Впереди игра с одним из мировых грандов - "Атлетико", но у нас есть опыт побед над именитыми соперниками из Европы. Начинаются решающие матчи, и с вашей поддержкой нет ничего невозможного" - приводят слова Семина российские СМИ.
Читайте также: Семин одержал 50-ю победу в еврокубках. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В турнирах под эгидой УЕФА появится четвёртая замена
-
"Золотая бутса" сезона 2017/2018: на вершине воцарилось двоевластие Кейна и Кавани
-
Soccer News открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих ЧМ-2018
-
Неймар показал последствия своей травмы
-
На Сардинию как к себе домой: "Наполи" едет в гости к удобному "Кальяри"
Лента новостей
-
"Тоттенхэм" готов заплатить 40 миллионов евро за 17-летнего защитника "Фулхэма"
-
Зидан оценил Рамоса, как капитана "Реала"
-
Гаттузо поделился ожиданиями от матча с "Лацио"
-
Рауль прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал"
-
Бубнов: "Думаю, "Зенит" может пройти "РБ Лейпциг"
-
Виллаш-Боаш прокомментировал ситуацию с будущим Кейна
-
Вторая серьезная потеря: игру против "Реала" рискует пропустить ведущий защитник ПСЖ
-
Роналду: "Чувствую в себе силы, чтобы сражаться за очередной "Золотой мяч"
-
Жулиано прокомментировал уход Дзюбы в "Арсенал"
-
"Ювентус" готов установить свой новый трансферный рекорд
-
На Умтити появился еще один претендент
-
"Реал" заинтересован в обмене игроками с "Баварией"
-
Манчини встретился с Гаттузо
-
Зидан: "Много разговариваем с Роналду, он знает, что должен отдыхать"
-
"Барселона" нацелилась на защитника "Тоттенхэма"
-
Роналду назвал главных фаворитов Чемпионата Мира в России
-
Глушаков: "Пообщались с Черчесовым о предстоящем Чемпионате Мира"
-
Милинкович-Савич прокомментировал внимание к своей персоне европейских топ-клубов
-
Стали известны сроки восстановления Неймара
-
"Манчестер Юнайтед" не допустит переход Иско в "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|11
|2
|Астана
|6
|10
|3
|Славия Прага
|6
|8
|4
|Маккаби Тель-Авив
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|13
|2
|Партизан
|6
|8
|3
|Янг Бойз
|6
|6
|4
|Шкендербеу
|6
|5
|Группа C
|М
|О
|1
|Брага
|6
|10
|2
|Лудогорец
|6
|9
|3
|Истанбул ББ
|6
|8
|4
|Хоффенхайм
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Милан
|6
|11
|2
|АЕК
|6
|8
|3
|Риека
|6
|7
|4
|Аустрия Вена
|6
|5
|Группа E
|М
|О
|1
|Аталанта
|6
|14
|2
|Лион
|6
|11
|3
|Эвертон
|6
|4
|4
|Аполлон
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|6
|11
|2
|Копенгаген
|6
|9
|3
|Шериф
|6
|9
|4
|Злин
|6
|2
|Группа G
|М
|О
|1
|Виктория Плзень
|6
|12
|2
|Стяуа Бухарест
|6
|10
|3
|Лугано
|6
|9
|4
|Хапоэль Беэр-Шева
|6
|4
|Группа H
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|13
|2
|Црвена Звезда
|6
|9
|3
|Кельн
|6
|6
|4
|БАТЭ
|6
|5
|Группа I
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|12
|2
|Марсель
|6
|8
|3
|Коньяспор
|6
|6
|4
|Витория Гимарайнш
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|6
|11
|2
|Эстерсунд ФК
|6
|11
|3
|Заря Луганск
|6
|6
|4
|Герта
|6
|5
|Группа K
|М
|О
|1
|Лацио
|6
|13
|2
|Ницца
|6
|9
|3
|Зульте-Варегем
|6
|7
|4
|Витесс
|6
|5
|Группа L
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|16
|2
|Реал Сосьедад
|6
|12
|3
|Русенборг
|6
|5
|4
|Вардар
|6
|1