Семин поделился ожиданиями от матча с "Атлетико"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против мадридского "Атлетико".

"Постараемся порадовать игрой, но все хотят не только красивый футбол, но и победу. В "Атлетико" собраны футболисты мирового уровня. В воскресенье они разгромили "Сельту" и продолжают занимать второе место в таблице. Нам будет очень тяжело", - цитирует наставника "железнодорожников" Чемпионат.

Напомним, Семин подвел итог матчу с "Уралом". | soccernews.ru