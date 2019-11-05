Сёмин поделился ожиданиями от матча с "Ювентусом"

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Сёмин поделился ожиданиями от матча с "Ювентусом"

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин высказался в преддверии матча четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ювентуса".

"Многое зависит от соперника. Если "Ювентус" позволит больше атаковать, будем атаковать. Для нашей команды важно любое приобретённое очко, чтобы двигаться дальше. Но до игры бесполезно предсказывать, будем мы много атаковать или обороняться. Подводить итог группового этапа ещё рано, будем делать это 11 декабря.

Но мы стали опытнее, "Локомотив" теперь более стабильная команда, ведь второй год подряд мы играем в Лиге Чемпионов. Это громаднейший опыт. Вполне возможно, что "Ювентусу" будет легче. Мы, наоборот, хотели бы доставить им проблемы. Каждое очко очень важно для нас. Будем бороться за каждый эпизод и за каждый момент. Мы должны играть с ними в сбалансированный футбол, иначе нападающих "Ювентуса" будет очень сложно удержать", - сказал Сёмин.

Напомним, что матч "Локомотив" - "Ювентус" состоится сегодня в 20:55 по московскому времени.

В поединке двухнедельной давности "старая синьора" одержала волевую победу со счётом 2:1.

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