Сёмин поделился ожиданиями от матча со "Спартаком"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин высказался в преддверии матча седьмого тура чемпионата России против "Спартака".

"У меня ожидание хорошей игры, чтобы нашим болельщикам, которых будет много, понравился матч и были полные трибуны. Это будет тяжёлая игра. В целом с составом я уже определился, но посмотрим ещё на одной тренировке" - сказал Сёмин.

Напомним, что матч "Спартак" - "Локомотив" состоится сегодня в 17:30 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru