Семин поделился ожиданиями от матча "Зенита" против "Ювентуса"
Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен
Бывший тренер сборной России и "Локомотива" Юрий Семин в разговоре со "Спорт-Экспресс" рассказал о своих ожиданиях от игры "Ювентус" — "Зенит" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов..
"Зенит" может хорошо сыграть против "Ювентуса". Команда очень сбалансированная", — сказал Семин.
Игра между "Ювентусом" и "Зенитом" состоится уже сегодня, 2 ноября. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
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|Команда
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
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|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17