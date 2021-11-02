Семин поделился ожиданиями от матча "Зенита" против "Ювентуса"

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Семин поделился ожиданиями от матча "Зенита" против "Ювентуса"Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Бывший тренер сборной России и "Локомотива" Юрий Семин в разговоре со "Спорт-Экспресс" рассказал о своих ожиданиях от игры "Ювентус" — "Зенит" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов..

"Зенит" может хорошо сыграть против "Ювентуса". Команда очень сбалансированная", — сказал Семин.

Игра между "Ювентусом" и "Зенитом" состоится уже сегодня, 2 ноября. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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