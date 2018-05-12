Семин поделился ожиданиями от предстоящего Чемпионата Мира

Наставник "Локомотива" Юрий Семин рассказал, чего он ожидает от предстоящего Чемпионата Мира.

"Люблю Россию, люблю классику. Люблю людей, которые находятся здесь. Им предстоит увидеть Чемпионат Мира. И мы проведем этот чемпионат! Думаю, он будет самым лучшим" - приводят слова Семина российские СМИ.

Напомним, что мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля.

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