Семин поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020

Теги чемпионат европыроссияюрий семин

Семин поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от Евро-2020

"Я, как и любой болельщик, надеюсь, что все будет хорошо. Поедем, будем помогать сборной своим присутствием.

Ожидания? Тут много факторов, которые играют большую роль. Есть положительные, есть отрицательные. Сейчас все эти факторы сошлись.

Сборная России хорошо выступила в подготовительных играх", — сказал Семин.

Напомним, что чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия сыграет с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

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