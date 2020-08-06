Сёмин подколол "Локомотив" в связи с уходом Фарфана

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Сёмин подколол "Локомотив" в связи с уходом Фарфана

Бывший наставник "Локомотива" Юрий Сёмин опубликовал остроумное обращение, адресованное покинувшему московский клуб нападающему Джефферсону Фарфану.

"Джеф, не обижайся. Им и Хвича не подошёл. Продолжай карьеру! Приноси радость болельщикам, ты был украшением нашего чемпионата", - написал Сёмин в инастаграме.

У 35-летнего футболиста истёк контракт с "железнодорожниками" и он получил статус свободного агента.

Перуанец выступал за "Локомотив" с января 2017 года, сыграл 69 матчей, забил 25 голов и сделал 12 ассистов.

Столичный клуб арендовал Хвичу Кварацхелию в феврале 2019 года. Грузин хорошо проявил себя и Сёмин хотел сохранить его, однако договориться о его выкупе не удалось.

Не пропустите: Фарфан попрощался с "Локомотивом". | http://soccernews.ru
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