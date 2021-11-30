Сёмин подвёл итоги церемонии вручения "Золотого мяча"

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Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин поделился мыслями по поводу вручения форварду ПСЖ Лионелю Месси "Золотого мяча" за 2021 год.

"Мы никакую роль уже не сыграем в этой истории, во вручении "Золотого мяча" люди тоже следовали какой-то логике. По мне, Роберт Левандовски заслуживал получить "Золотой мяч". Месси и так все называют лучшим игроком 21-го века", - сказал Сёмин.

Напомним, что в голосовании Месси опередил Левандовски всего на 33 балла.

Для аргентинца этот "Золотой мяч" стал седьмым в карьере, а поляк упустил шанс выиграть первую такую награду.

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