Сёмин подвёл итоги церемонии вручения "Золотого мяча"
Фото сайт "Локомотива"
Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин поделился мыслями по поводу вручения форварду ПСЖ Лионелю Месси "Золотого мяча" за 2021 год.
"Мы никакую роль уже не сыграем в этой истории, во вручении "Золотого мяча" люди тоже следовали какой-то логике. По мне, Роберт Левандовски заслуживал получить "Золотой мяч". Месси и так все называют лучшим игроком 21-го века", - сказал Сёмин.
Напомним, что в голосовании Месси опередил Левандовски всего на 33 балла.
Для аргентинца этот "Золотой мяч" стал седьмым в карьере, а поляк упустил шанс выиграть первую такую награду.
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Пеле поздравил Месси с получением "Золотого мяча"
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