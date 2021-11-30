Сёмин подвёл итоги церемонии вручения "Золотого мяча"

1 Теги юрий семинлионель мессироберт левандовскизолотой мяч

Сёмин подвёл итоги церемонии вручения "Золотого мяча"

Фото сайт "Локомотива"

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин поделился мыслями по поводу вручения форварду ПСЖ Лионелю Месси "Золотого мяча" за 2021 год.

"Мы никакую роль уже не сыграем в этой истории, во вручении "Золотого мяча" люди тоже следовали какой-то логике. По мне, Роберт Левандовски заслуживал получить "Золотой мяч". Месси и так все называют лучшим игроком 21-го века", - сказал Сёмин.

Напомним, что в голосовании Месси опередил Левандовски всего на 33 балла.

Для аргентинца этот "Золотой мяч" стал седьмым в карьере, а поляк упустил шанс выиграть первую такую награду.

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Комментарии

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wagner
wagner

Согласен с Сёминым. Раньше Золотой мяч вручался один раз в жизни и это было правильным. А последнее десятилетие сплошные гонки с Роналду и сколько выдающихся футболистов лишились возможности получить заслуженную награду. Например Хави, на котором основывались успехи и Барселоны и особенно сборной Испании. Ушёл Хави и доминирование Испании закончилось.

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