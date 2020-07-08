Сёмин подвел итоги своей работы в "Локомотиве"
Экс-тренер "Локомотива" Юрий Сёмин подвел итоги своей работы в московском клубе.
"Я нормально себя чувствую в том плане, что я свою работу сделал. Мы начали с 11-го места. Но и самое большое наше завоевание - это то, что количество зрителей на трибунах увеличилось в разы. Если их было 5-8 тысяч, сейчас стало ходить 15-25 тысяч. Это самое важное, чего удалось добиться. Дальше, я считаю, что каждый тренер, подводя итог, смотрит - выросли игроки или нет. Игроки выросли, во-первых, в цене. Они стали лучше играть - сейчас они востребованы во многих клубах. Это тоже наше очень важное достижение. "Локомотив" также не имел экономики от игр - а за эти периоды клуб зарабатывал по грубым подсчетам до 70 миллионов. Я также вижу людей, которые меня принимают с уважением, говорят спасибо, это, наверное, самое главное. А дальше жизнь продолжается", - сказал Сёмин в разговоре с Нобелем Арустамяном.
Ранее Сёмин назвал причину своего ухода из "Локомотива". Специалист покинул московский клуб в конце мая этого года. Его место занял Марко Николич.
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|22
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|Сочи
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